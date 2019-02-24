من هو وزير الدفاع السوداني الذي أصبح نائبا للرئيس؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images عوض محمد أحمد بن عوف

قالت الرئاسة السودانية السبت إن وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف عُين نائبا أول للرئيس مع احتفاظه بمنصبه.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن الجمعة حالة الطوارئ في البلاد لعام واحد وعين حكومة مؤقتة لكنه أبقى على وزراء الدفاع والخارجية والعدل.

وينظم محتجون محبطون من مصاعب اقتصادية مظاهرات منذ أكثر من شهرين مطالبين بإنهاء حكم البشير المستمر منذ 30 عاما.

واستبدل البشير أيضا كل حكام الولايات بقادة عسكريين.

البشير يعلن حالة الطوارئ ويحل حكومة الوفاق الوطني

وفي وقت سابق الشهر الجاري أصبح بن عوف، الذي تولى في السابق رئاسة الاستخبارات العسكرية، الثاني بين كبار المسؤولين الذي يتحدث بنبرة تصالحية تجاه الاحتجاجات قائلا إن الشبان الذين شاركوا في الاضطرابات الأخيرة لهم "طموح معقول".

مسيرته

ولد بن عوف في مستهل الخمسينيات بقلعة ود مالك بقرية "قري" والتحق بالكلية الحربية وتلقى تدريبه العسكري بمصر وتخرج في الدفعة 23 مدفعية وعمل معلما بكلية القادة والأركان.

قادة المظاهرات في السودان يتحدون البشير بعد إعلانه الطوارئ

وخلال مسيرته العسكرية عمل مديرا للاستخبارات العسكرية والأمن الإيجابي، ونائبا لرئيس أركان القوات المسلحة.

وكان قد لعب دورا في تحسين العلاقات السودانية الأريترية عندما ترأس اللجنة الأمنية للمفاوضات السودانية الأريترية.

وبعد تقاعده عام 2010، عين سفيرا في وزارة الخارجية حيث تولى منصب مدير إدارة الأزمات قبل أن ينقل قنصلا عاما للسودان في القاهرة ثم سفيرا للخرطوم لدى سلطنة عمان. © AFP الرئيس السوداني عمر البشير

وفي أغسطس/آب عام 2015، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما جمهوريا بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيرا لوزارة الدفاع الوطني.

وتشير التقارير إلى أنه خلال توليه منصبه شهد تسليح الجيش السوداني تطورا نوعيا في ما يتعلق بالمنظومة الصاروخية والمدفعية.

وحول وجود قوات سودانية في اليمن أكد عوض محمد أحمد بن عوف إصرار الحكومة على بقاء جنودها باليمن ضمن تحالف إعادة الشرعية بقيادة المملكة السعودية، رغم دعوات بسحب القوات من اليمن.

وقال في مؤتمر صحفي العام الماضي إن مشاركة القوات المسلحة السودانية في اليمن واجب والتزام أخلاقي.

وكانت لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة حول الأوضاع في دارفور عام 2005 قد وضعت اسمه ضمن قائمة المسؤولين عن تدهور الوضع هناك، كما قامت واشنطن بوضعه في قائمة سوداء بسبب ما زعمت أنه دوره كقائد للاستخبارات العسكرية والأمن بالجيش خلال الصراع في دارفور.

وبالتعيين الأخير يخلف بن عوف بكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير.