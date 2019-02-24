السعودية.. تعيين الأمير خالد بن سلمان نائبا لوزير الدفاع

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty . صدرت مراسم ملكية في المملكة العربية السعودية بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة. وفي مرسوم ملكي آخر، صدرت أوامر بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة. ويأتي المرسوم الملكي – كم أوردت وكالة الأنباء السعودية- "تكريماً منا لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن."

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