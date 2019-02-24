دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي خطوات سهلة لاستعادة اشعارات أندرويد المحذوفة

من الممكن أن يفقد مستخدمو أندرويد أن الاشعارات بأجهزتهم بسهولة، حينما تتملئ قائمتها سريعا، ويجري مسح محتوياتها أحيانا في غفلة منهم، لذا نكشف الآن عن الطرق المثلى من أجل استعادة الاشعارات بعد حذفها.

كيفية الوصول لسجل اشعارات“History”

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ظهر سجل الاشعارات Notifications Log للمرة الأولى عبر Android 4.3 Jellybean، فيما يمكن الوصول إليه من خلال Android Lollipop المتاح بـAndroid Pie، إذ يتيح سجل الإخطارات للمستخدم فرصة مشاهدة الاشعارات المحذوفة، ولكن بطريقة خاصة تتطلب في أغلب الوقت تمكين خيار المطورين developer options لإلغاء قفل Widget، ومن ثم تسترد الاشعارات المفقودة.

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يتطلب إلغاء قفل developer options الوصول إلى phone Settings > About Phone، ثم الضعط على Build Number عدة مرات، لتظهر لك بعد 3 أو 4 نقرات متتالية شاشة إشعارات تعلمك بأنك مطور.

خطوات استعادة اشعاراتالمحذوفة

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تتمثل البداية في النقر طويلا على مساحة خالية بالشاشة الرئيسية لأندرويد، قبل النقر على widgets، ثم نذهب لليسار أو لأسفل قائمة widget، حتى نصل إلى Settings shortcut.

في الخطوة التالية نضغط على widget طويلا حتى تظهر لنا الشاشات الرئيسية، التي نختار من بينها الأنسب لحمل widget، ثم نضغط على notification log التي يمكن العثور عليها بقائمة Settings shortcut.

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تجد في الخطوة الأخيرة notification log واضحة بالصفحة الرئيسية كما تكشف لنا الصورة السابقة، حيث يحتاج الأمر حينئذ النقر عليها للوصول إلى notification history، وبالتالي يمكنك استرداد الاشعارات المفقودة بسهولة.

طرق وتطبيقات بديلة

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يبدو اتباع الخطوات السابقة مثاليا بالنسبة لمستخدمي أندرويد، إلا أنه لن يفلح للأسف مع الهواتف التي تحمل UI أو واجهة مستخدم مختلفة، مثلما الحال بأجهزة سامسونج، لذا تأتي فائدة تطبيق Notification History Log، الذي يسمح بالوصول إلى الاشعارات المخزنة لعدد من الأيام، تختلف بحسب القيمة المدفوعة.

في حال عدم نجاح الحلول السابق ذكرها، يصبح من الضروري تحميل قاذفة Launcher أحدث، حيث تتنوع الاختيارات المتاحة حينئذ، إلا أن الأكثر تميزا من بينها وفقا للكثير من الخبراء هو Nova Launcher، وخاصة وأنه الأنسب للتعامل مع مشكلات الاشعارات المفقودة.

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