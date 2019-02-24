شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يدمر وكر للإرهابيين والعثور على عبوتين ناسفتين فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، السبت، عن تدمير وكر للإرهابيين والعثور على عبوتين ناسفتين فى محافظة ديالى شرقى العراق.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات ديالي، نفذت عملية تفتيش شملت قريتى (جلبي) و(الكبة)، مشيرة إلى أن العملية الأمنية أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين والعثور على عبوة ناسفة.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية عثرت على عبوة ناسفة فى منطقة "البو جايد"، كما ألقت القبض على مطلوب فى قضايا إرهابية.