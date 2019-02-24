تركي_آل_الشيخ يعود إلى #بيراميدز

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن نادي بيراميدز المصري في بيان رسمي عن استعادة تركي آل الشيخ الاستحواذ على حصته في النادي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان نقل ملكية النادي إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامي.

وقال النادي في بيان رسمي فيس بوك الأحد: “إنه نظرًا للمطالبات الكبيرة من سالم الشامسي واللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول وبقية مسؤولي النادي والعديد من الرياضيين والإعلاميين والشخصيات الاعتبارية الرياضية التي توجهت إلى تركي آل الشيخ عقب إعلانه نقل ملكية النادي بالعدول عن قراره والحاحها المستمر طوال الساعات الماضية”.

وتابع البيان أن “لما لهذه الشخصيات من مكانة وتقدير واعتزاز لدى آل الشيخ وما أبدته من إصرار واهتمام وحرص لثنيه عن قراره الذي كان اتخذه عن قناعة والتزام إلا أنه تقديراً لكل هذه المطالبات ونزولاً عند رغبة المحبين فقد قرر تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات”.

وقال آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادى بيراميدز، إن “قرار عودته إلى مصر جاء بسبب تعرضه لضغوط واتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية، من لاعبي نادى بيراميدز والمالك الجديد للنادي، ورئيس الزمالك، “من أجل العودة مجدداً واستكمال تجربتي الاستثمارية”.

وأكد في تصريحات تلفزيونية إنه يتوقع خوض النادي الأهلي، مواجهة بيراميدز الخميس المقبل في دور الـ16 لبطولة كاس مصر، مشيراً بان النادي الأحمر لن يهرب من خوض اللقاء.

وأضاف أن فريق بيراميدز، جاهز لمواجهة الأهلي في بطولة كأس مصر، وأوضح بانه خلال الساعات الماضية، وجد مشاعر نبيلة من جماهير ومواطنين مصريين، وكانت أحد الأسباب في عودته إلى نادى بيراميدز مرة أخرى.