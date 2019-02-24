"أنصار الله" تعلن السيطرة على تباب في جيزان وقنص جنديين سعوديين

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القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن مقاتلي الجماعة شنوا، أمس السبت، عملية هجومية على مواقع يتمركز فيها الجيش اليمني شرق جبل جحفان في جيزان، انتهت بالسيطرة على عدة تباب.
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
في سياق متصل، نفذت جماعة أنصار الله قصفاً مدفعياً على تجمعات عسكرية سعودية في موقع مشعل بجيزان، حقق إصابات مباشرة، حسب "المسيرة".
وأشارت إلى قنص مقاتلي الجماعة، جنديين سعوديين في موقع مشعل.
وينفذ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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