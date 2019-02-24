انت الان تتابع البنتاجون: نحتفظ بوجودنا في قاعدة ومنطقة آمنة بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" شون روبرستون، إنه تقرر تمركز بضع مئات من الجنود في سوريا مقسمين بين المنطقة الآمنة التي يجري التفاوض حولها في شمال شرق سوريا وبين القاعدة الأمريكية في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن. وأضاف روبرستون، في تصريح لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت: "بضع مئات من القوات الأمريكية تتمركز في شمال شرق سوريا كجزء من قوة متعددة الجنسيات، وبشكل منفصل، ستحتفظ الولايات المتحدة بوجود لها في قاعدة التنف بالجنوب".

وأضاف :"ستتكون قوة المراقبة والرصد متعددة الجنسيات في المقام الأول من دول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذين، إلى جانب القوات الأمريكية، سيمنعون عودة ظهور تنظيم داعش والحفاظ على الاستقرار في سوريا". وتابع :"وبينما سيبقى عدد قليل من القوات في شمال شرق سوريا، سيستمر الانسحاب بطريقة منسقة". كان ترامب قال،