بينها تعيين نجل الملك نائباً لوزير الدفاع.. 3 أوامر ملكية في السعودية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي صدرت في المملكة العربية السعودية يوم السبت 3 أوامر ملكية صدرت باسم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتوقيع نائبه محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قضت بتعيين نجل العاهل السعودي نائباً لوزير الدفاع والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة في واشنطن.

وبحسب بيانات نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد تم تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

كما جاء في الأمر الملكي الثاني تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

فيما الأمر الثالث أتى تكريماً للقوات العسكرية في المملكة.

وجاء فيه "صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة".