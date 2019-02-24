اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تظاهر آلاف من محتجي "السترات الصفراء" بالعاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى، في السبت الـ15 على التوالي للحراك.
وأفادت الشرطة في بيان أن العاصمة شهدت 5 مظاهرات، بينهما مسيرتان تحمل إحداهما اسم "تسونامي أصفر"، والثانية "كلنا في الشانزيليزيه لا نتراجع عن شيء".
وأضاف البيان أن المسيرتين انطلقتا من "قوس النصر" وسط باريس، ظهر السبت، وصولًا إلى ساحة "تروكاديرو"، مع المرور بجادة "الشانزليزيه" وحي "الأوبرا" ومتحف "اللوفر"؛ وجميعها أماكن سياحية مهمة.
بدورها قالت وزارة الداخلية إن عدد المتظاهرين في عموم البلاد بلغ 11 ألفا و600 عند الساعة 13: 00 تغ، أي بزيادة طفيفة مقارنة بالسبت الماضي، بحسب قناة "فرانس 24" المحلية.
وبلغ عدد المشاركين نحو 282 ألفًا عند بدء حركة موجة الاحتجاجات غير المسبوقة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، والتي خرجت ضد الغلاء والضرائب وتراجع القدرة الشرائية.
كانت هذه تفاصيل خبر للأسبوع الـ15.. احتجاجات السترات الصفراء تتواصل في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.