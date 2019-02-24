الحلوى في بينالي الشارقة للأطفال.. خيالات لذيذة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: زكية كردي

من المعروف أن الحلوى تعتبر جزءاً مهماً في عالم الطفل، ومن الطبيعي أن تكون حاضرة في رسوماته وأفكاره الجميلة والبريئة والمسكونة بالكثير من الحب. هنا في بينالي الشارقة للأطفال، ليست الحلوى مجرد مكافأة بسيطة يحصل عليها الطفل إذا قام بعمل جيد، بل هي قلم جميل يساعد الأصدقاء على حب الكتابة، وجزء من جهاز يدفع الأشقاء الصغار للمشي، و هي أيضاً وجه مختلف للبركان الذي ينفجر بحلوى غزل البنات والمارشميلو كما نقرأ هنا.

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الحلوى كلمة سر الطفولة كان لها دور البطولة في العديد من الأفكار المعروضة، وأبرزها فكرة بينسي من لندن، التي رسمت بركاناً من حلوى غزل البنات معلقة عليه «اضغط على الزر و ستظهر لك حلوى غزل البنات، والمارشميلو، وأنواع أخرى من الحلوى، ويمكنك استخدام النار لتحميص المارشميلو».

أما الطفل ناود من السعودية فابتكر طريقة مرحة ومسلية لمساعدة صديقه على حب الكتابة بأن رسم قلماً مصنوعاً من الحلوى. والجميل أن الطفل ذا الأعوام الستة قدم رسماً توضيحياً مفصلاً لقلم الحلوى هذا يشرح فيه تفاصيل الفكرة بوضوح إلى جانب رسم له.

أما الطفلة ماجا من لندن فألهمتها الحلوى لابتكار طريقة لتساعد أختها الصغيرة على تعلم المشي، فرسمت جهاز مشي مزوداً بالحلوى، وعلقت عليه: «تقودك قطعة الحلوى إلى وجهتك، واخترعت هذا الجهاز لأساعد أختي الصغيرة؛ لتحب المشي». والجهاز عبارة عن حزام يوضع على رأس الطفل، وهو مزود بحامل يتجه للأمام تعلق به قطعة الحلوى التي تدفعه للسير للحاق بها.