إمارات الخير

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جمال الدويري

أن تصحو على مكارم ومنح تسرّ البال، تحلّ مشكلاتك، وتوفر لك العيش الكريم، وتضمن لك ولأسرتك حياة هانئة خالية مما يعكر صفوها، أو يقلقك تجاه مستقبلك، فحتماً أنت في الإمارات.

ليست هناك دولة، يصحو أبناؤها المديونون على خبر سداد ما غرموا به، أو على طلب دوائر الإسكان لتسلّم البيت الجديد.

هل لنا أن نحصي عدد مؤسسات الإسكان وبرامجه في الدولة؟ وكم فيلا قدمت أو ستقدم لأبنائها؟ هل نتمكن من إحصاء حجم البرامج التي تعنى بأمور المواطنين وديونهم؟ هل هناك شخص قصد ديواناً أو حتى صحيفة أو إذاعة ولم تحل مشكلته؟

فهل هناك أجمل من أن تبدأ أسبوعك أو حتى عامك كله، بخبر يسر بالك ويزيح عن ظهرك كاهل الديون، وتجد اسمك ضمن قائمة من أكثر من 3 آلاف مواطن شملتهم مكرمة «صندوق معالجة الديون المتعثرة»؛ للإعفاء من ديون متراكمة بقيمة 360 مليون درهم؟

وليس هذا أول خبر للصندوق، فقد سبقته أخبار كثيرة واتفاقات أخرى مع بنوك، لإعفاء مواطنين من ديون كان أبرزها إعلان ثمانية بنوك، إسقاط مديونياتها عن 2397 مواطناً، من ديون قيمتها مليار و144 مليون درهم، إلى جانب إعفاء 1085 شخصاً من مديونياتهم المتعثرة، بقيمة 400 مليون درهم.

وتبعها خبر آخر عن معالجات لديون 1930 مواطناً، بقيمة 325 مليون درهم، وقبلها سداد مديونيات 368 مواطناً من ديون بلغت 568 مليون درهم.

وفي الشارقة أيضاً، فإن هناك لجنة لمعالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، التي اعتمدت ضمن دفعتها السابعة عشرة، 54 مليوناً و680 ألف درهم؛ لسداد مديونية عدد من الحالات من المطلوبين قانونياً، المحكوم عليهم بقضايا مالية، والغارمين والمعسرين، والمتوفين، ليصل إجمالي المبالغ التي عالجتها، منذ الدفعة الأولى حتى دفعتها السابعة عشرة، إلى 591 مليوناً و990 ألفاً و153 درهماً، و1208 مستفيدين.

هل هناك مكارم أخرى؟ نعم، هي أكثر من ذلك بكثير، فهل نتحدث عن المرضى وإرسالهم للعلاج في الخارج، وعن صندوق الزواج؟ وعن غيرها الكثير.

كل هذا بلا منّة، وتلك هي حال الإمارات، وليس أدل على ذلك من أن تسمى لجنة مبادرات رئيس الدولة، ب«مبادرات» وليست مكارم؛ لتأكيد أنها حق أصيل للمواطنين، من قادة كانوا وما زالوا، منذ عهد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، يؤمنون بأن أبناء البلد أولى بخيرها ورعايتها.

ومن لم يستفد من الصندوق أو اللجنة، فإنه حتماً استفاد من «جهة» أخرى، كأن يمنح بيتاً أو أرضاً، وقد يكون استفاد بأن عولجت ديونه ومنح بيتاً أو أرضاً للبناء...

كل ذلك يحدث هنا فقط في إمارات الخير والبركة.

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