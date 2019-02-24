تدمير معسكر لـ «القاعدة» في أبين بإسناد التحالف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطرت قوات الحزام الأمني اليمنية بإسناد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على معسكر لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، كما حررت منطقة وادي عمران التي يتواجد بها المعسكر في مديرية مودية بمحافظة أبين جنوبي اليمن، ويعتبر ذلك المعسكر أكبر وكر تدريب لتنظيم «القاعدة»، وقال مصدر عسكري يمني إن حملة أمنية وعسكرية مشتركة من قوات الحزام الأمني وقوات الدعم والإسناد، وصلت إلى «جبل عكد» شرقي مدينة لودر، وتزامن ذلك مع تردد أنباء عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة انتشار قوتي الشرعية والانقلابيين في مدينة الحديدة اليوم الأحد، وتقضي المرحلة الأولى بانسحاب ميليشيات الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات بينما تنسحب قوات الشرعية لمسافة كم واحد باتجاه مطاحن البحر الأحمر - شرقي المدينة، وفتح طريق إلى مطاحن البحر الأحمر لإخراج القمح من داخلها وتوزيعه.

ووزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس الأول، ألف سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمتعففة بمديرية الحصين بمحافظة الضالع استفاد منها عدد من المحتاجين فى قراها النائية، كما اطلع محمد الكعبي وسلطان الشامسي ممثلا هيئة الهلال في عدن، على طبيعة العمل بمركز الأطراف الصناعية في مديرية دار سعد شمالي عدن.