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قوات الشرعية تسيطر على مواقع استراتيجية في حرض

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء :”الخليج 365”، وكالات

أعلن الجيش الوطني اليمني أن قواته حققت، أمس، تقدماً جديداً في مدينة حرض بمحافظة حجة، إثر هجوم مباغت على مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني، أن الجيش حرر عددا من المواقع والتباب الاستراتيجية أهمها تبة سيّان والتبة السوداء غرب مدينة حرض. وأكد مصدر عسكري في المنطقة، أن قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي سقطوا في مواجهات مع قوات الجيش، فيما فر آخرون باتجاه المدينة، وأن قوات الجيش تمكنت من الاستيلاء على أسلحة متنوعة.
ونوه المركز إلى أن قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة تخوض مواجهات مستمرة مع ميليشيات الحوثي في ثلاثة محاور من مشارف عبس جنوبا وأطراف مستبأ شرقا إلى غربي حرض شرقا.
وتوسعت المواجهات بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور وامتدت المعارك، ليلة السبت، إلى مديريتي قارة وأفلح الشام المجاورتين لمديرية كشر بعد أن فتحت الميليشيات خمسة محاور لمهاجمة كشر.
وأكدت مصادر قبلية أن مديرية قارة شهدت معارك عنيفة بإسناد من طائرات تحالف دعم الشرعية، ما أدى إلى مقتل نحو 45 عنصرا من الميليشيات الحوثية في المحور الشمالي لمديرية كشر، بينهم عدد من القادة الميدانيين.
وفي منطقة ذو يحيى، دارت مواجهات وصفت بالأعنف بمختلف الأسلحة صد خلالها رجال القبائل هجوما للميليشيات، وأسفرت المواجهات عن مقتل نحو 30 عنصرا من الميليشيات.
وكشفت مصادر قبلية عن انضمام القبائل في مديرية الوشحة القريبة من مديرية قارة للقتال إلى جانب قبائل حجور في كشر، حيث انتشر رجال قبائل الوشحة في الطرقات، وقطعوا خطوط الإمداد عن الميليشيات من مديرية بكيل المير المجاورة لصعدة، ونصبوا نقاط المراقبة والتفتيش، ومنعوا مرور عناصر الميليشيات وإمداداتهم عبر مناطقهم والمتجهة إلى كشر.
ولقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، بجبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

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