«هي والمساء» في نادي سيدات الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ينظم المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس، أمسية شعرية يوم 26 فبراير/شباط الحالي، في نادي سيدات الشارقة، بعنوان «هي والمساء»، تشارك فيها الشاعرات الإماراتيات: ريانة العود، وشيخة الجابري، وفتاة دبي، وعلياء جوهر، وزينب البلوشي. وتقدمها الشاعرة بشرى عبدالله.

وتتخلل الأمسية معزوفات موسيقية تقدمها على البيانو العازفتان عهد وشهد العامري، حيث ستعزفان مقطوعات من تراث الموسيقى الكلاسيكية، كما تشارك الفنانة التشكيلية منى الخاجة ببعض من لوحاتها.