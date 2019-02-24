شكرا لقرائتكم خبر عن «هي والمساء» في نادي سيدات الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ينظم المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس، أمسية شعرية يوم 26 فبراير/شباط الحالي، في نادي سيدات الشارقة، بعنوان «هي والمساء»، تشارك فيها الشاعرات الإماراتيات: ريانة العود، وشيخة الجابري، وفتاة دبي، وعلياء جوهر، وزينب البلوشي. وتقدمها الشاعرة بشرى عبدالله.
وتتخلل الأمسية معزوفات موسيقية تقدمها على البيانو العازفتان عهد وشهد العامري، حيث ستعزفان مقطوعات من تراث الموسيقى الكلاسيكية، كما تشارك الفنانة التشكيلية منى الخاجة ببعض من لوحاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر «هي والمساء» في نادي سيدات الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.