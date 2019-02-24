البشير يعين وزير الدفاع نائباً أول و«ايلا» رئيساً للوزراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن وكالات

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، أمس السبت، مرسوماً جمهورياً بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائباً أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع، مطيحاً بنائبه الأول بكري حسن صالح الذي يحظى بتأييد «الإخوان، كما أصدر مرسوماً جمهورياً آخر بتعيين محمد طاهر إيلا رئيساً لمجلس الوزراء، فيما أعلنت قوى معارضة، رفضها لخطاب البشير جملة وتفصيلاً، مؤكدة استمرارها في التظاهر حتى رحيل النظام المستمر منذ ثلاثة عقود.

وأصدر البشیر مرسوماً بتشكیل حكومة جدیدة أبقى فیها على ستة وزراء اتحاديين هم: وزراء الدفاع والعدل والخارجیة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهوریة ودیوان الحكم المحلي.

وقالت وكالة الأنباء السودانیة الرسمية «سونا»، إن المرسوم الرئاسي الذي أصدره البشیر، یقضي بتكلیف الأمناء العامین ووكلاء الوزارات بتصریف مهام وزاراتهم بشكل مؤقت.

وأضافت أن البشیر أصدر أیضاً مرسوماً آخر بتعیین 18 والیاً جمیعهم ینتمون للأجهزة النظامیة من شرطة وجیش وأمن بهدف

تسییر أعمال الحكومة الجدیدة، وشملت التعيينات فريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين لولاية الخرطوم، فريق أول ركن علي محمد سالم -الجزيرة، لواء ركن مصطفى محمد نور - البحر الأحمر، وفريق أول هاشم عبد المطلب - الشمالية، وآخرين.

كما شملت التعيينات: حامد ممتاز وزيراً لديوان الحكم الاتحادي، أحمد سعد عمر وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء، الدرديري محمد أحمد للخارجية، محمد أحمد سالم للعدل، فضل عبدالله لرئاسة الجمهورية.

ويؤدي الولاة المكلفون القسم اليوم الأحد، وبرز اتجاه قوي داخل حزب المؤتمر الوطني لتأجيل المؤتمر العام، المزمع انعقاده في إبريل/‏نيسان من العام القادم. وقال رئيس قطاع التنظيم بالحزب حامد ممتاز عقب لقاء تنويري: إن الحزب أصدر قراراً بأن يتولى نواب رؤساء الحزب بالولايات والمحليات، رئاسة الحزب في المرحلة المقبلة، وأن اللقاء خرج بتوصيات وقرارات حول إعادة بناء الحزب، وصولاً للمؤتمر العام الذي قال ربما نظر الحزب لتأجيله لمرحلة مقبلة.

إلي جانب ذلك، رفضت المعارضة خطاب البشير جملة وتفصيلاً،وقال حزب حزب «الأمة القومي» بزعامة الصادق المهدي في بيان، إنه أصيب بخيبة أمل بالغة، وأوضح أنه خطاب لا يمتّ لواقع الأزمة الراهنة بأي صلة، ولعله يكرِّسُها، ولا يلبي أدنى مطالب الشارع في حدودها الدنيا.

وقال البيان الموقّع باسم سارة نقد الله، الأمينة العامة، والناطقة باسم الحزب، إن خطاب الرئيس يعتبرُ تسويفاً مكشوفاً، ومعزولاً يرادُ به كسب الوقت فقط، وانتظاراً لمجهولٍ لن يأتي أبداً، مضيفاً إنه لا يعني الحزب من قريبٍ أو بعيد، لكونه لم يقارب حل الأزمةِ بحال.

وأوضح أن حل الحكومات، وإعادة تدوير شخوصها هو تدوير للفشل ليس إلاّ، وفرض الطوارئ لتحقيقها هو تكريسٌ للفشل بقوة الطوارئ. وأشار إلى أن الشارع السوداني قد تجاوز مثل هذه الحلول المكررة بمراحل بعيدة، ولم يعد يقبل الشارع بأقلَّ من رحيل النظام، بكافة رموزه، ودون شروط.

وأكد الحزب أنه يقفُ مع هذا المطلب بثبات، ويقين لا يتخلله أدنى شك، وسيتواصل نضالُه السلمي مع جماهيره وحلفائه في قوى الحرية والتغيير، حتى يتحقق هذا المطلب العادل.

بدوره، أعلن التجمع الاتحادي المعارض، رفضه للخطاب، وقال علي محمود حسنين في تصريحات صحفية: إن الخطاب لا يعني المعارضة في شيء، وسيواصل التجمع مع حلفائه، تصعيد الاحتجاجات حتى رحيل النظام.

وأطلق تجمع المهنيين وقوى إعلان الحرية والتغيير، دعوة للسودانيين للخروج والتظاهر في كل المدن والأحياء.

وأكد صحفيون بدء السلطات حملة اعتقالات، استناداً على قانون الطوارئ، واقتادت في وقت متأخر من ليل الجمعة، رئيس تحرير صحيفة «التيار» عثمان ميرغني من مقر الصحيفة.

كما أكدت ثلاثة تحالفات لكيانات طبية، أن مجموعة من قوات الأمن اقتحمت سكناً للأطباء واعتقلت كل من فيه بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بعد خروجهم في تظاهرات تندد بمستجدات الأوضاع.



أساتذة الجامعات يرفضون



أعلن تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، رفض خطاب الرئيس البشير ، وقال في بيان: إن الثورة الحقيقية هي انتقال السلطة من الطبقة الحاكمة إلى طبقة الثوار. وأضاف: «نحن على مشارف الختام»، وأهاب البيان بكل الأساتذة وأبناء وبنات الشعب السوداني المنتظرين على رصيف الثورة، أن يلحقوا بالقطار وأن يشاركوا في التغيير.