شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بأداء تصاعدي للأسهم بدعم من نتائج «إعمار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تفاءل خبيران في الأسهم باستمرار الحركة الإيجابية في الأسواق، مدعومة بنتائج مجموعة إعمار العقارية، الأمر الذي سيعطي أسهما أخرى الفرصة لاستعادة جزء من خسائرها في الفترة الماضية، في وقت لا تزال الشهية الاستثمارية للأجانب في تصاعد مستمر.

دعا خبيران المستثمرين إلى استغلال الفرص السانحة مع وجود أسهم تتداول عند مكررات ربحية هي الأقل بالمقارنة مع أسواق المنطقة، كما أن عامل المخاطرة قد يكاد يكون غير موجود على أساس أن الأسعار جاذبة ومغرية للشراء، مشيرين إلى أن نتائج شركات في قطاع العقار أثبتت أنها تمتلك أساسيات صلبة في ظل الأرباح المعلنة.

اقتناص الفرصة

أكد المحلل المالي عميد كنعان أن مؤشر سوق دبي حقق مكاسب أسبوعية هي الأعلى منذ يوليو 2017، ومرشح الآن للوصول إلى مستوى 2730 نقطة، مع النظرة التفاؤلية التي سادت في الأسواق بعد حالة التشاؤم السابقة، ولاسيما أن نتائج البنوك وبعض شركات العقار أعطت نتائج مخالفة لكل التوقعات، كما أثبتت تلك النتائج أن الشركات العقارية التي لديها قاعدة صلبة لا تزال تحقق أرباحاً جيدة وإن كان بعضها ناتج عن تسليم مشاريع سابقة، لكن العجلة مستمرة والقطاع في تحسن مستمر.

وأوضح كنعان أن «إعمار العقارية» أعطت محاولة لإعادة الثقة، بالرغم أننا من الصعب إعطاء قراءة كاملة من خلال أسبوع واحد تداول، إلا أن الحالة التصاعدية ما زالت تشهد نمواً على صعيد التداولات أو حتى أسعار الأسهم، في وقت تتزايد الشهية الاستثمارية من الأجانب وترجمت من خلال العمليات الشرائية في قطاعي البنوك والعقار بشكل رئيسي.

وتابع «التصاعد في وتيرة الشراء جاء من المستثمر الأجنبي بينما ما زلنا نرى أن المستثمر المحلي يفضل التريث، مع توقعات بألا يستمر التريث طويلاً، خاصة في ظل أحجام التداول التي تزداد باستمرار، وهذا عامل مشجع في الفترة القادمة».

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وأشار كنعان إلى أن التقارير الداخلية والخارجية التي ظهرت مؤخراً تشيد بالقطاع العقاري مع اقتراب إكسبو دبي 2020، كما أن رفع مورجان ستانلي تصنيف أسواق الإمارات إلى «نشط»، كلها عوامل مشجعة في الأسهم المحلية خلال الأيام القادمة.

وذكر كنعان أن ميزانية البنوك هي المحرك الرئيسي للأسواق، ناصحاً بعدم التريث كثيراً، مع وجود الفرصة سانحة للدخول في الفترة الحالية، على أسهم تتداول عند مكررات ربحية هي الأقل بالمقارنة مع أسواق المنطقة بينما عامل المخاطرة يكاد يكون غير موجود على أساس أن الأسعار جاذبة ومغرية للشراء.

وشدد على أن نتائج الشركات العقارية الرائدة كانت بالفعل مفاجأة، والتوزيعات رهان كبير في هذه الفترة، في حين أن زيادة الاستثمار الأجنبي والمؤسساتي هما العاملان المهمان حالياً.

نتائج مؤثرة

من جانبه قال وليد الخطيب، مدير شريك في شركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، إن المفاجأة الحقيقية كانت في نتائج إعمار العقارية التي فاقت التوقعات بحدود 80% وما حصل في السوق ردة فعل طبيعية لهذه المفاجأة، مبيناً أن سهم إعمار شهد ضغوطاً أكثر من اللازم خلال الفترة الماضية، وبطريقة غير منطقية.

ورجح الخطيب أن يستمر سهم إعمار في الصعود حتى نهاية العام، وذلك مع صعود طردي في أحجام التداول، منوهاً إلى أن ارتفاع السهم ليس بالضرورة أن يكون ضمانة لارتفاعات باقي السوق، لأن العديد من الأسهم الأخرى واصلت التحرك في نطاقات ضيقة، وإن تغيرت حركة السوق بعد إعلان نتائج إعمار العقارية.