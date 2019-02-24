مجالس دبي للمستقبل تبحث تطوير 13 قطاعاً حيوياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد رؤساء مجالس دبي للمستقبل، أهمية تكثيف الجهود والعمل بوتيرة متسارعة، لتحقيق الرؤى المستقبلية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذ توجيهاته، كما وردت في وثيقة الخمسين التي تشكل ملامح مستقبل دبي بعد 50 عاماً، وتركز على التخطيط وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، في تطوير القطاعات الحيوية، وتدريب الكوادر الوطنية وإعدادها لتحديات المستقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجالس، برئاسة محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، نائب رئيس مجلس الأمناء، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، بحضور رؤساء المجالس من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وتتألف المجالس، من مجالس التعاملات الرقمية، وأمن المجتمع، والتعليم، والعمل الإنساني، والإعلام، والنقل، والمدن، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، والمواهب، والصحة وجودة الحياة، وريادة الأعمال والبيئة الابتكارية، والخدمات اللوجستية.

وتهدف المجالس التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الأمناء، مؤخراً، إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات، وإيجاد حلول فعالة للتحديات وتطوير مبادرات واستراتيجيات وطنية، لتشكيل الفرص الحالية والمستقبلية، وتحديد ملامح أجندة دبي المستقبلية خلال خمسين عاماً.

وأكد القرقاوي، أن المجالس تمثل ترجمة عملية لرؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمستقبل دبي ودولة الإمارات، وتجسد توجيهاته بتطوير الآليات والأدوات الكفيلة بتعزيز ريادة دبي، وتحويلها نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل.

وقال إن المجالس تعبر عن نهج دبي في استشراف التحديات، ورسم ملامح الجيل القادم لحكومات المستقبل ومدنها ومجتمعاتها، مشيراً إلى أن تنوع الملفات التي تعالجها المجالس الثلاثة عشر، هدفه تطوير رؤية شاملة لمستقبل القطاعات الحيوية.

حضر الاجتماع عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وحميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة، وسعيد العطر، المدير العام للمكتب التنفيذي، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام للشرطة، وسلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

كما شارك في الاجتماع، داوود الهاجري، المدير العام للبلدية، ومطر الطاير، المدير العام، ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وسعيد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والمياه، وعبدالله الفلاسي، مدير دائرة الموارد البشرية، ومنى المري، المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة عائشة بن بشر، المدير العامة لدبي الذكية.

المهام والمخرجات والهيكلية

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واستعرض الاجتماع مهام المجالس التي تتضمن الاطلاع على التوجهات العالمية ومواكبتها باستمرار، وتحديد أفضل الفرص للارتقاء بالقطاعات المستقبلية، ودراسة التحديات المتوقعة، وتطوير الحلول، وتوفيرها لصناع القرار، فضلاً عن وضع التوصيات التطويرية، وإطلاق المشاريع والمبادرات الداعمة لتحقيقها.

وناقش المخرجات المتوقعة من المجالس، التي تتضمن إصدار تقارير استشرافية، وبناء استراتيجيات استباقية، وتطوير مبادرات داعمة، ورسم خطط تنفيذية تعزز جهود صناعة مستقبل دبي في مختلف المجالات. واستعرض الاجتماع هيكلية المجالس التي تمتد عضويتها لعامين قابلين للتجديد، ويضم كل منها رئيساً ونائباً، ويتكون من 10 إلى 15 عضواً من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء، ورواد القطاع الخاص ومسؤولي الشركات الناشئة، ومراكز البحث والتطوير والمتخصصين في السياسات والتشريع من دولة الإمارات وخارجها، فيما تعقد المجالس اجتماعات دورية لرؤسائها، كل ثلاثة أشهر في منطقة 2071.

اختصاصات المجالس

ويركز مجلس التعاملات الرقمية، على مستقبل استخدامات هذه التكنولوجيا في إيجاد حلول للتحديات الاستراتيجية، فيما يناقش مجلس أمن المجتمع، مفهوم الأمن وتوظيف تقنيات المستقبل، ويبحث مجلس التعليم، أبرز أساليبه المبتكرة، وسبل دعم مهارات المستقبل، بينما يركز مجلس العمل الإنساني، على إعادة صياغة آلياته وأساليب تقديم المساعدات.

ويناقش مجلس الإعلام، سبل مواكبة تغيرات المستقبل في القطاع، ويركز مجلس النقل، على حلول التنقل الذكية ذاتية القيادة، وسبل تحويل دبي مرجعية عالمية في هذا القطاع، فيما يعمل مجلس المدن، على دعم الجهود لتحويل دبي نموذجاً مدن المستقبل، ويحدد مجلس الطاقة، الفرص المتاحة لتحويل دبي أكثر المدن استدامة.

ويركز مجلس الذكاء الاصطناعي، على أدوات حوكمة هذه التكنولوجيا، وتحويل دبي مختبراً عالمياً لتطوراتها، فيما يعمل مجلس المواهب، على وضع تصورات واستراتيجيات لتعزيز موقع دبي بيئة جاذبة للمواهب والعقول. ويناقش مجلس الصحة وجودة الحياة، سبل تحويل دبي مرجعاً لخدماتهما، ويركز مجلس ريادة الأعمال والبيئة الابتكارية، على آليات تهيئة بيئة محفزة للمبتكرين ورواد الأعمال. ويعمل مجلس الخدمات اللوجستية، على استشراف مستقبل هذا القطاع الحيوي، عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة.