الأهلي يتسلح بروح الانتصارات لإخماد «ثورة» الجونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

يخوض فريق النادي الأهلي في السادسة عصر اليوم الأحد، مباراة مهمة عندما يحل ضيفاً على الجونة بملعب الأخير في الجولة 24 للدوري الممتاز، وهي المباراة التي يخوضها المارد الأحمر مُتسلحاً ب7 انتصارات محلية مُتتالية على حساب سموحة، وحرس الحدود، والمقاصة، وإنبي، ووادي دجلة، والإنتاج الحربي، والداخلية، وهي الانتصارات السبعة التي تحققت مع الأوروجوياني لاسارتي عقب الخسارة من بيراميدز في الرابع من يناير/‏كانون الثاني الماضي.ويدخل المارد الأحمر الذي يملك 3 مباريات مؤجلة، مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث في جدول المسابقة برصيد 45 نقطة،فيما يحتل الجونة المركز الحادي عشر ب26 نقطة.

وعلى الرغم من فارق النقاط والخبرات والتاريخ لصالح الأهلي، فإن الجهاز الفني للأحمر رفض تماماً «نبرة» الثقة الزائدة والتفاؤل المُفرط بين لاعبي الأهلي، خاصة أن فريق الجونة نجح في تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت الدوري هذا الموسم، بالفوز على بيراميدز بهدفين لهدف في الجولة الماضية.

وفي المقابل، يدخل الجونة مباراة اليوم تحت قيادة مدربه حمادة صدقي، الذي يعلم جيداً الفارق بين الفريقين، لكنه تحدث مع لاعبيه حول إمكانية الفوز على الأهلي، مؤكداً أنهم فازوا على بيراميدز المُدجج بعدد كبير من النجوم الكبار، عندما وثقوا في قدراتهم وإمكانياتهم الفنية التي تؤهلهم للفوز. ويضم الجونة عدداً كبيراً من اللاعبين أصحاب الخبرة في الدوري، أمثال الرباعي إسلام رشدي، وأحمد حسن مكي، وأوكا، والإيفواري أكا، لتعويض غياب الرباعي الآخر أحمد ياسر ريان، وأحمد حمدي، ومحمود الجزار، وأكرم توفيق، بعدما رفض الأهلي مشاركتهم في لقاء اليوم، إثر وضع الأهلي بنداً في إعارة الرباعي يمنع مشاركتهم ضد الأحمر.وعلى صعيد مختلف، يستضيف الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، في الساعة 11 من مساء اليوم الأحد، نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بقيادة البرازيلي بيتو بيانكي، على استاد برج العرب، بحضور 10 آلاف مشجع، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية التي يحتل صدارتها نصر حسين داي الجزائري ب 4 نقاط، وخلفه بترو أتلتيكو، وجورماهيا الكيني، ولكل منهما 3 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة.

ويدخل الزمالك المواجهة باعتبارها فاصلة، خاصة أن فقدان النقاط الثلاث سيزيد من صعوبة مهمة الأبيض في العبور إلى دور ربع النهائي، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف، مقابل هدفين، وتعادله في الجولة الثانية مع نصر حسين داي، بهدف لمثله.