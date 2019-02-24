ألفريد دي فيني.. شاعر الرومانسية المتشائم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

يعتبر «ألفريد دي فيني»، أحد كبار الشعراء الفرنسيين الرومانسيين، لكنه يمتاز عنهم بأنه كان مفكراً، ولعله من القلائل الذين استطاعوا أن يحولوا الفكرة إلى شعر. والفلسفة الغالبة على إنتاج الفريد دي فيني فلسفة متشائمة، وكان يرى أن سبيلنا إلى الحياة هو أن نخضع لواقعها مستجيبين لنداء العقل، لكن في كرامة واعتزاز، فلا نئن ولا نشكو لأحد، بل نؤدي عملنا في الحياة برجولة، وعندما يأتي الموت فلنستقبله بشجاعة، على نحو ما نقرأ في قصيدته «موت الذئب»، لكن شجاعتنا أمام ما يصيبنا من الآلام يجب أن تصطحب بالشفقة على الغير، وديوانه «الأقدار» لا تخلو صفحة من صفحاته من إعلان الشفقة بالضعفاء والمساكين.

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في حياة ألفريد دي فيني ما يفسر هذه الرؤية المتشائمة، فقد كان الطفل الوحيد لوالديه من بين ثلاثة، عاجل الموت اثنين منهم، وكان أبوه من النبلاء وضابطاً في الجيش الملكي، وحين التحق الابن بإحدى مدارس باريس كان نابليون قد وصل إلى أوج عظمته الحربية، ولذلك نرى دي فيني يفضل أن ينضم إلى الجيش كضابط، وعندما نشبت الحرب ضد إسبانيا سافر إلى الحدود، لكنه لم يشترك في الحرب فاستقال من الجيش سنة 1827.

حاول دي فيني عن طريق الأدب أن يلحق بالمجد الذي لم يستطع أن يحصله من الجندية، فاستقر في باريس، ثم أصيبت زوجته بالمرض، ولسنوات طويلة لازمها ممرضا، وكل هذه الأحداث زرعت بداخله حالة من التشاؤم.

عاد دي فيني إلى باريس لكي ينتخب عضوا في الأكاديمية الفرنسية التي رشح نفسه لعضويتها خمس مرات، ولم ينجح إلا في المرة السادسة، وفي يوم استقباله بالأكاديمية تلقاه رئيسها بخطبة جارحة، ما زاده مرارة، فترك باريس عائدا إلى الريف ليعيش منعزلا بعد فقد زوجته، ثم أخذ يشعر بأثر مرض السرطان في معدته، والذي قضى عليه في سبتمبر/‏ أيلول سنة 1863 بعد أن لاحقته المحن طوال حياته.