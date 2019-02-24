حركة "الشباب" المتمردة تتبنى اغتيال البرلمانى الصومالى البارز "عثمان بوكور"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حركة الشباب الصومالية المتمردة، مسئوليتها عن اغتيال المشرع البارز عثمان بوكور أثناء وجوده داخل سيارته شمال مقديشيو. وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن الرئيس الصومالى عبد الله محمد ورئيس الوزراء حسن على أدانا الحادث الذى وقع مساء السبت. وأشارت الشبكة إلى أن القتيل يعتبر أقدم أعضاء البرلمان الصومالي.

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