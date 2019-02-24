"أنصار الله" تعلن مقتل 9 بريطانيين بعملية في نجران

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة شنوا عملية وصفها بالنوعية في محور نجران، أسفرت عن مقتل 9 بريطانيين.

وحسب المركز، فإن القتلى البريطانيين كانوا بصدد شن زحوفات بمجاميع للجيش اليمني في جبهات الحدود مع السعودية.

وينفذ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.