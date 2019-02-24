الحوثي: لا شيء يتقنه الحكام العرب غير دمار أوطانهم

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "سيأتي الأوروبيون إلى القمة المزمع انعقادها في شرم الشيخ لأخذ ما يريدون، بينما سيعود الحكام العرب بخفي حنين وهم يندبون حظهم ويولولون من المؤامرات التي هم في الأساس صانعوها أو داعموها".

وأضاف: "لا شيء يتقنونه غير دمار أوطانهم. فأمام تدمير اليمن قدمنا المبادرات لإيقافه بلا جدوى".

وأرفق الحوثي مبادرة قدمها في فبراير الماضي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإيقاف الحرب في اليمن، تتضمن تشكيل لجنة مصالحة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ووضع ضمانات دولية للبدء في إعادة إعمار اليمن وجبر الضرر، ومنع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن، وإعلان عفو عام وإطلاق كافة المعتقلين لكل طرف.

وينفذ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.