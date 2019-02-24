شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 107 آلاف علبة منديل بعلامات تجارية مقلدة في جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

تمكنت فرق وزارة التجارة والاستثمار في جدة، خلال جولاتها الرقابية على المستودعات، من ضبط في 107 آلاف علبة منديل تحمل علامات تجارية مقلدة ومخالفة لنظام البيانات التجارية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تخزينها في مستودع تمهيداً لتوزيعها، وعليه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.