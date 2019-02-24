- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 107 آلاف علبة منديل بعلامات تجارية مقلدة في جدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:
تمكنت فرق وزارة التجارة والاستثمار في جدة، خلال جولاتها الرقابية على المستودعات، من ضبط في 107 آلاف علبة منديل تحمل علامات تجارية مقلدة ومخالفة لنظام البيانات التجارية.
وأوضحت الوزارة أنه تم تخزينها في مستودع تمهيداً لتوزيعها، وعليه تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 107 آلاف علبة منديل بعلامات تجارية مقلدة في جدة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.