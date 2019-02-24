العراق يعلن اعتقال «قاطع الرؤوس» في داعش

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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال "قاطع الرؤوس" في تنظيم داعش الإرهابي على الحدود العراقية السورية، الذي ظهر في أكثر من فيديو وهو ينفذ عمليات إعدام. وقالت "الاستخبارات" في بيان، نشرته "روسيا اليوم"، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 ، وإثر معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على أحد الإرهابيين الذين تسللوا عبر الحدود العراقية السورية والمعروف بـ(قاطع الرؤوس)". وأضافت أن "هذا الشخص معروف بقاطع الرؤوس"، وأنه "ظهر بعدة إصدارات للدواعش أمام أشخاص قام بقطع رؤوسهم في العراق وسوريا".
أول من أمس، أعلن جهاز المخابرات العراقي، تفكيك أكبر مجموعة تمويل لتنظيم داعش الإرهابي في تاريخ البلاد. وقال جهاز المخابرات الوطني العراقي، إنه تم تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تاريخ العراق، وإن المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم، مضيفا أن هذه المجموعة تعتمد في تمويلها على مكاتب
أول من أمس، أعلن جهاز المخابرات العراقي، تفكيك أكبر مجموعة تمويل لتنظيم داعش الإرهابي في تاريخ البلاد.
وقال جهاز المخابرات الوطني العراقي، إنه تم تفكيك أكبر مجموعة تمويل لداعش في تاريخ العراق، وإن المجموعة متشعبة ومتفرعة في دول متفرقة من العالم، مضيفا أن هذه المجموعة تعتمد في تمويلها على مكاتب ومحال متنوعة عبر أسلوب معقد لغرض التمويه والتشويش على متابعة حركة أموالها، وذلك بحسب بيان أصدره الجهاز، وأوردته قناة "السومرية نيوز".
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