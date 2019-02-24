دراسة: مكملات زيت السمك أثناء الحمل تحمى الأطفال من ارتفاع ضغط الدم

تعتبر الاسماك من أفضل الاطعمة التى ينصح بتناولها دائما وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم والبشرة، حيث، توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء الحوامل اللواتي يتناولن يومياً الأسماك الزيتية أو يتناولن المكملات الغذائية قد يحمين أطفالهن الذين لم يولدوا بعد من ارتفاع ضغط الدم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فسر الباحثون عدم ارتفاع ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي لدى الأطفال البدينين تحت سن السادسة، حيث أظهرت الأبحاث أن معظم هؤلاء الأطفال لديهم أمهات أخذن مكملات زيت السمك أو التى يطلق عليها اسم (أحماض أوميجا 3 الدهنية) أثناء الحمل.

كما شوهدت أفضل النتائج لدى أطفال النساء اللواتي أخذن 600 ملليجرام من الأوميجا 3 يومياً.

وتوجد أحماض اوميجا 3 الدهنية في الغالب في الأسماك والمأكولات البحرية مثل الرنجة أو المحار أو الماكريل أو السردين.

وأضاف الباحثون أن هذه النتائج مهمة حيث أن ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الطفولة في ازدياد ، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع معدلات السمنة للأطفال.