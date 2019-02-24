الحقنة الغلط.. اعرف ما يمكن أن يسببه هذا الخطأ الصغير من أضرار صحية

الحقنة الغلط قد تؤدي لمشكلات صحية وأعراض خطيرة، والحقن الخطأ قد يحدث نتيجة إما استجابة غير جيدة من جسم المريض سواء بتسريب الحقنة تحت الجلد أو عن طريق الوريد أو فى العضل، هناك الكثير من الأعراض الغير صحية التى يجب أن تتابعها بعض تعاطيك الحقنة.

ووفقا لتقرير نشره verywellhealth فإن ارتفاع حرارة الجسم، وآلام في الجسم مبرحة، مع تورم أو احمرار فى مكان الحقن فلابد من استشارة الطبيب المختص علي الفور، فقد يكون الوضع غير جيد نتيجة تلوث الحقنة، أو حدوث خراج يحتاج لاستشارة المختص دون شك.

ووفقا للتقرير فالحقن الغير سليم قد يسبب مشكلات صحية وأعراض غير جيدة للمريض، وتختلف الحالة كل واحدة علي حدة، فهناك من يعاني من حساسية مفرطة وهي من أخطر المشكلات التى قد يسببها الحقن فى بعض الحالات التى تعاني مهنها، وتتطور لتحدث أعراض غير جيدة بالمرة، منها سيلان الأنف بشدة وحدوث طفح جلدي للمريض، مع زيادة حدة الأعراض تدريجيا لزيادة فى ضربات القلب، او تورمات بالوجه أو اللسان والشفاه، مع الشعور بقشعريرة ملحوظة، وضيق باالصدر،وقد يحدث أن يصاب الشخص بنبض ضعيف علي النقيض مما سبق، أو الاغماء والدواء، مع صعوبات فى بلع الطعام والذبول في الوجه ملحوظ، مع التقيؤ والاسهال في بعض الحالات، وهي حالة تتطلب العرض الفوري علي الطوارئ كحالة طارئة جدا لإن اهمالها قد يسبب غيبوبة أو صدمة أو وفاة.