5 اختبارات بسيطة هتقولك.. صحتك "بمب" ولا تروح للدكتور؟

لحفاظ على الصحة أمر لا يتطلب سوى الاعتماد على الأنظمة الصحية فى الغذاء وممارسة الرياضة وعمل متابعات دورية لدى الطبيب للاطمئان على حالتك الصحية.

ولا يفضل جميع الأشخاص الذهاب إلى المستشفى بالتأكيد، لذا هناك بعض الاختبارات البسيطة التى يقدمها موقع " Bright Side والتى تساعدك على تتبع حالة جسمك الصحية .

1- مرونة الساق والذراعين لفحص صحة المفاصل.

لإجراء هذا الاختبار اجلس على الأرض ومدد ساقيك أمامك ، وحاول أن تلمس قدميك بأصابعك، إذا استطعت القيام بذلك بسهولة ، فسيكون جسمك في حالة جيدة. إذا كان الأمر صعبًا ، فمن الأفضل ممارسة تمرين بسيطة مثل اليوغا والسباحة من أجل تحسين مرونة الجسم ومنع الضعف المفرط في المفاصل.

2- اختبار القلب للبحث عن مشاكل ضغط الدم.

لإجراء هذا الاختبار اجلس بهدوء لمدة 5 دقائق في صمت ، ثم ضع أربعة أصابع على الجانب الداخلي من معصمك للبحث عن النبض ، ثم قم بقياسها لمدة دقيقة واحدة ، مع حساب عدد النبضات، للبالغين والأطفال فوق الـ 10 ، تعتبر 60-100 نبضة في الدقيقة أمر طبيعي، أكثر أو أقل قد يشير إلى مشاكل في ضغط الدم، ومع ذلك ، لا تحاول إجراء التشخيص بنفسك واذهب إلى الطبيب.

3- اختبار اطراف الأصابع لتشخيص مشكلات الدورة الدموية.

قم بصب بعض الماء البارد جدا في كوب ، وقم بوضع أصابعك فيها لمدة 30 ثانية، إذا تحولت أطراف أصابعك إلى اللون الأبيض أو الأزرق ، فستواجه مشكلة في الدورة الدموية، مما يدل أن هذه الأجزاء من الجسم تفتقر إلى الكمية الصحيحة من الدم، لذا يجب تجنب التغييرات الحادة في درجة الحرارة.

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4- اختبار صحة الجهاز التنفسى.

يتم خلاله التنفس بعمق من خلال الأنف ثم أخرج الهواء من الفم يمكن للشخص العادي والجسم السليم أن يحبس أنفاسه لمدة لا تقل عن 25-40 ثانية ، إذا واجهت أخذ نفس قصير، قد يكون لديك جهاز تنفس ضعيف نتيجة التدخين ، أو عدم ممارسة الرياضة ، أو مرض مزمن في الشعب الهوائية.

5- اختبار العمود الفقرى

قف في وضع طبيعي واطلب من شخص ما أن ينظر إلى وضعك ، إذا أصبح أكثر تقريبًا بزاوية 45 درجة أو أكثر ، قد يشير إلى تقوس العمود الفقري ، الذي يجب عليك زيارة طبيبك على الفور.

ولكن لا يشير وضعك دائمًا إلى حالة طبية خطيرة، يمكن أن يكون نتيجة لنمط حياة مستقر في مثل هذه الحالة ، يجب عليك محاولة الحفاظ على ظهرك مستقيما في جميع الأوقات ، وخاصة عند العمل أو القيام بتمارين.

وعلى الرغم من ذلك لا يجب الاعتماد فقط على مثل هذه الاجراءات ولكن يجب عند تطور أى عرض فى الجسم التوجه للطبيب.