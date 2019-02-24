شكرا لقرائتكم في طرابلس... أب يعرض طفله للبيع! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 00:10

المآسي المستمرة في لبنان تتواصل فصولا. فبسبب الاوضاع الاقتصادية والمالية المتردية، وبعدما كثرت في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة الحرق، والتهديد بالحرق وبيع الكلى، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأب لبناني في مدينة طرابلس، شمال لبنان، اعتصم وسط ساحة النور في المدينة، وهو يحمل لافتة مكتوب عليها "طفل للبيع او كلية للبيع من دون اي سؤال" بسبب سوء الاحوال المعيشية والاقتصادية.



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