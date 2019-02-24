شكرا لقرائتكم الحريري يستكمل المناقشات مع لانكفورد ويشارك في قمة شرم الشيخ الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 24 فبراير 2019 - اخر تحديث في 24 فبراير 2019 / 00:10

يغادر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الى جمهورية مصر العربية غدا، حيث يشارك في القمة العربية- الاوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ الاحد تحت عنوان "الاستثمار في الاستقرار"، وهي الاولى بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بمشاركة رؤساء وحكومات وممثلي الدول الأوروبية والعربية.



وكان الحريري التقى في "بيت الوسط" وللمرة الثانية خلال 24 ساعة السيناتور الأميركي جايمس لانكفورد ترافقه السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيت ريتشارد، في حضور الوزير السابق غطاس خوري. وتم خلال اللقاء، وفق بيان المكتب الاعلامي للحريري، استكمال البحث في المواضيع التي أثيرت في لقاء أمس.

كما زار السيناتور الأميركي على رأس وفد من القيادة الوسطى الأميركية، وفي حضور السفيرة الأميركية، قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، في مكتبه في اليرزة، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، وحاجات الجيش اللبناني المختلفة في إطار برنامج المساعدات الأميركية المقررة له.