شكرا لقرائتكم الجيش اللبناني يتسلم معدات كندية لامورو: ملتزمون تقديم المساعدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 23 ساعة في 23 فبراير 2019 - اخر تحديث في 22 فبراير 2019 / 22:58

أقيم في مدرسة التزلج - الأرز، حفل تسلم عتاد عسكري عبارة عن كمية من الآليات والمعدات المخصصة للمناطق الجبلية، في حضور سفيرة كندا ايمانويل لامورو، ممثل قائد الجيش العماد جوزف عون، نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن ميلاد اسحق، إلى جانب عدد من ضباط الجيشين اللبناني والكندي.



وألقت السفيرة الكندية كلمة أكدت فيها أهمية التعاون بين الجيشين، معربة عن التزام بلادها "مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني".

بدوره، شكر اسحق السلطات الكندية على "دعمها المتواصل"، لافتا إلى أن "هذه المبادرات هي مؤشر واضح على إدراك السلطات الكندية لدور الجيش في الحفاظ على الاستقرار المحلي والإقليمي، ولدوره في مواجهة الإرهاب".

وتلا اسحق كتاب شكر باسم قائد الجيش وسلمه إلى السفيرة الكندية، وقدم لها درع الجيش التذكارية، تقديرا لجهود السلطات الكندية في دعم الجيش.