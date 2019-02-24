تعرف على الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي

اسماء السيد - صدر في السعودية الليلة امرًا ملكيًا بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائبًا لوزير الدفاع، بمرتبة وزير، والأمير خالد هو تلميذ مدرسة والده الملك سلمان، وهو شقيق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان وهو من مواليد 1988.

مسيرة علمية وعملية

والأمير خالد بن سلمان حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية، وواصل تعليمه في الولايات المتحدة لينال من جامعة هارفارد شهادة (كبار التنفيذيين في الأمن الوطني والدولي).

كما درس الحرب الإلكترونية المتقدمة في باريس.

وبدأ العمل على دراساته العليا في جامعة جورجتاون للحصول على درجة الماجستير في الآداب في تخصص الدراسات الأمنية .. وعند تخرجه من كلية الملك فيصل الجوية، انضم الأمير خالد إلى القوات الجوية الملكية السعودية.

وقد بدأت مسيرته المهنية في الطيران على طائرتي (تيكسان6) و (تي-38) في قاعدة كولومبوس الجوية في ميسيسبي. ثم بدأ بعد ذلك برنامج طيران على طائرة (إف-15 إس)،

وعُيّن ضابط استخباراتٍ تكتيكي إلى جانب مهنته كطيار لطائرة (إف-15 إس) في السرب الثاني والتسعين التابع للجناح الثالث في قاعدة الملك عبدالعزيز في الظهران.

الطيار الخبير

وتدرب الأمير خالد بن سلمان كطيار مقاتل بإجمالي يقارب 1000 ساعة طيران، وقام بمهام جوية ضد تنظيم داعش كجزء من التحالف الدولي.

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كما قام بمهمات في أجواء اليمن كجزء من عملية عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل. وفيما يخص خدمته في سلاح الجو السعودي، فقد تم تكريمه بشكلٍ كبير، بما في ذلك منحه نوط درع الجنوب، ونوط المعركة؛ ونوط الاتقان؛ ونوط سيف عبد الله.

وعُين لاحقا في مكتب وزير الدفاع بعد انتهاء مهام الطيران. ليصبح بعد ذلك مستشارًا مدنيًا رفيع المستوى في وزارة الدفاع السعودية عند انتهاء خدمته العسكرية.

وفي أواخر عام 2016، انتقل الأمير إلى الولايات المتحدة وعمل مستشارا في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة.

وأصبح السفير السعودي العاشر لدى الولايات المتحدة منذ عام 1945 تولي منصب السفير السعودي في اميركا من ابريل 2017.

شقيق ولي العهد

والأمير خالد هو الأخ الشقيق لولي السعودي الأمير محمد بن سلمان والأمراء تركي ونايف وبندر وراكان، وهو الأخ غير الشقيق لكل من الأمراء: الراحل فهد، سلطان، الراحل أحمد، وعبد العزيز، وفيصل، وسعود، والأميرة حصة (الأستاذة المحاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود). وهو متزوج منذ العام 2012 من ابنة الأمير محمد بن مشعل بن عبدالعزيز.

وزارة الدفاع... مهام متعددة ومتشعبة

ويشار إلى وزارة الدفاع السعودية، هي إحدى الوزارات السيادية في السعودية وتضم الوزارة خمسة أفرع رئيسية للقوات المسلحة وهي القوات البرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، والدفاع الجوي الملكي السعودي، وفرع الدفاع الصاورخي الباليستي ( الإستراتيجي )، كما تضم عدة هيئات تابعة منها رئاسة هيئة الأركان المشتركة، هيئة الاستخبارات العسكرية بالجيش، ومركز الدفاع الوطني.