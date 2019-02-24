المسلحون يقصفون محطة محردة الكهربائية شمال حماة... والجيش السوري يرد بطريقته

وبحسب "سانا" فإن المجموعات المسلحة في ريف إدلب الجنوبي اعتدت على محطة محردة الكهربائية مما أدى إلى وقوه أضرار مادية، ورد الجيش السوري برمايات مدفعية مكثفة دمرت منصات لإطلاق القذائف.

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وذكرت أنه وإلى الشمال الغربي من مدينة حماة بنحو 35 كم سقط عدد من القذائف أطلقها إرهابيون يتحصنون في ريف إدلب الجنوبي على قرية الصفصافية التابعة لمنطقة محردة وأدت إلى أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

ولفتت الوكالة إلى أن "المجموعات الإرهابية اعتدت أمس بعدد من القذائف على قرية جورين نحو97 كم شمال غرب مدينة حماة أدت إلى أضرار مادية في الممتلكات"، مضيفة "كما استشهد مدنيان اثنان وأصيب آخرون بجروح في الـ 18 من الشهرالجاري جراء اعتداء مماثل على مدينة السقيلبية شمال غرب مدينة حماة بنحو 48 كم وبلدة شيزر بالريف الشمالي للمدينة".

من جهتها تعاملت وحدات الجيش السوري مع الخروقات بعمليات مكثفة على خروقات المجموعات الإرهابية لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب قضت خلالها على العديد من الإرهابيين ودمرت أسلحتهم وآلياتهم.

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وقصفت وحدة من الجيش اليوم برمايات نارية مركزة على محاور تحرك مجموعات إرهابية أغلبها تابع لتنظيم "جبهة النصرة" في أطراف قرية معركبة بالريف الشمالي، مما أدى لمقتل عدد من مقاتلي "النصرة".

ولفتت الوكالة إلى أن "وحدات من الجيش نفذت رمايات مدفعية طالت تحصينات ومناطق انتشار المجموعات الإرهابية في محيط اللطامنة وكفرزيتا ومورك بالريف الشمالي لحماة أسفرت عن تدمير منصات إطلاق صواريخ للإرهابيين".

وإلى الجنوب الغربي من مدينة معرة النعمان في إدلب بنحو 20 كم بين المراسل أن وحدة من الجيش دمرت نقاطاً محصنة للإرهابيين في محيط قرية الهبيط.