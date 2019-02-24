أمر ملكي جديد بشأن العسكريين السعوديين (فيديو)

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم السبت 23 فبراير / شباط، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر، 3 أوامر ملكية باسم الملك سلمان بن عبد العزيز، وبصفته نائبا عنه، مشيرة إلى أنها شملت مكافأة للعسكريين، وتعيين سفيرا جديدا للمملكة في واشنطن، إضافة إلى تعيين نائبا جديدا لوزير الدفاع.

وفيما يلي نص الأوامر الملكية الثلاثة:

1- أمر ملكي باسم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرا للسعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

2- أمر ملكي يقضي بتكريم منسوبي القوات العسكرية بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وذلك تقديرا لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.

3- ينص الأمر الملكي الثالث بتعيين الأمير خالد بن سلمان، الذي كان يتولى منصب سفير المملكة في واشنطن، في منصب نائب لوزير الدفاع بمرتبة وزير.