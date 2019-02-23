شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «وكيل الخدمة المدنية» يوضح آلية التصنيف الجديد للوظائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكد ماجد بتال، وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير وتخطيط رأس المال البشري، أن التصنيف الجديد للوظائف، متاح الآن على موقع الوزارة، وأنه عبارة عن نظام إلكتروني يقوم بقراءة المؤهلات وتصنيف الوظائف عليها بشكل آلي وبدون أي تدخل بشري.

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وبين “بتال” خلال استضافته في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، الفرق بين (جدارة) وبين البوابة الوطنية للتوظيف بعد اللائحة الجديدة للخدمة المدنية، قائلًا : “إن لوائح الانتظار السابقة في جدارة سوف تنقل للبوابة الوطنية للتوظيف، ولن يفقد أحد النقاط المكتسبة، ليصبح دور البوابة هو الإعلان والتقدم على الوظائف، لكن إجراءات التوظيف نفسها تتم عن طريق ( جدارة).