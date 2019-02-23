شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يقدم العزاء لأسرة «الثنيان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قدم صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة الثنيان في وفاة عبدالرحمن بن ناصر الثنيان – رحمه الله – وذلك خلال زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة الثنيان عن شكرها وامتنانها لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته ، داعين الله العلي القدير أن يكتب ما قدمه في ميزان حسناته.