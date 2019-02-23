شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يُحذر: مخالفة شائعة يرتكبها أصحاب الدراجات النارية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
أكد المرور السعودي أن عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية يعد مخالفة مرورية.
وناشد المرور في تغريدة له عبر تويتر كافة المواطنين بعدم إهمال الخوذة، قائلًا: “لسلامتك لا تهمل ارتداء الخوذة”.
من جانب آخر أكدت الإدارة العامة للمرور عدم تحديد كمية للوقود لأصحاب المركبات في القانون، وبالتالي لا تحتسب كمية الوقود المنخفضة كمخالفة لصاحب المركبة.
وأوضح مدير الإدارة اللواء محمد البسامي، أن جداول المخالفات خالية من هذا الأمر حتى وإن وصلت كمية البنزين للربع.
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