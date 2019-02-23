شكرا لقرائتكم خبر عن «ولي العهد» يختتم جولته الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

اختتم، اليوم السبت، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، جولته الآسيوية.

وبدأ ولي العهد جولته الآسيوية بباكستان، والتي تمثل العمق الإسلامي والإستراتيجي، وفور دخوله المجال الجوي الباكستاني رافقته المقاتلات العسكرية تعبيرا عن حفاوة استقبال زيارته، وكان وزير الوزراء الباكستاني عمران خان أول المستقبلين لولي العهد عند سلم الطائرة.

ومنح الرئيس الباكستاني عارف علوي، ولي العهد أعلى وسام مدني في باكستان، والمعروف باسم نيشان “امتياز” تعبيرًا عن مكانته ومكانة المملكة.

Advertisements

وكانت الهند ثاني محطات الأمير محمد بن سلمان، والأولى له، وفيها كسر رئيس وزراء الهند البروتوكول؛ وانتظر ولي العهد عند سلم الطائرة، ثم ذهب ولي العهد إلى الصين، وهي ثالث المحطات الآسيوية، وزار سور الصين العظيم، واطلع على معالمه الحضارية.

وتسهم جولة ولي العهد الآسيوية في تعميق الشراكات القائمة مع العواصم المحورية في العالم، وتنقل المملكة إلى مرحلة من النمو والازدهار.