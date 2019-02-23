فى غياب والده| بن سلمان يعين أخاه نائبًا لوزير الدفاع.. و«ريما بنت بندر» سفيرة المملكة بأمريكا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصدر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، 3 قرارات ملكية هامة نيابة عن والده الملك سلمان بن عبد العزيز الذى غادر المملكة السعودية اليوم متجها إلى مدينة شرم الشيخ لحضور القمة العربية الأوروبية.

تمثل الأمر الملكي الأول لمحمد بن سلمان في صرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وذلك تكريماً منه لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.

وتضمن القرار الثاني تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

أما القرار الملكي الثالث فتضمن تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.

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وكان الملك سلمان قد أصدر اليوم الأحد مرسوما ملكيا قبل سفره إلى مدينة شرم الشيخ، تضمن إنابة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة.

ووصل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى شرم الشيخ اليوم في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لترأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين في مطار شرم الشيخ الدولي الرئيس السيسي، وأسامة بن أحمد نقلي سفير السعودية بالقاهرة، وكبار مسؤولي السفارة السعودية.