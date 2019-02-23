«لقاءٌ على هامش القمة».. مباحثات السيسي والملك سلمان في شرم الشيخ

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من جانبه، أكّد الملك سلمان أنّ زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين ودعمًا للتعاون الثنائي.
وكانت آخر زيارة لمصر في أبريل 2016، لتوقيع اتفاقيات أبرزها يتضمن إقرارًا مصريًّا بالتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة وهو ما أثار غضبًا واسعًا لدى الرأي العام المصري.
وتنعقد القمة على مدى يومين، بمشاركة 49 دولة، (21 دولة عربية و28 دولة أوروبية)، ومن المرتقب أن تبحث مجموعة عدة قضايا مثل التجارة والاستثمار والهجرة ومكافحة الإرهاب وأزمات منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أنّ جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي تعولان على القمة التي تعقد على مدار يومين في دفع وتعزيز التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري، وكذلك تنسيق المواقف فيما يتعلق بالملفات السياسة والأمنية، خصوصاً قضية فلسطين، والهجرة غير المشروعة التي تحظى باهتمام كبير لكثير من دول الاتحاد الأوروبي.
وسلطت صحيفة "القدس العربي" اللندنية الضوء على مناقشة القمة ملفات مشتركة أبرزها مرتبط بقضايا المنطقة والأمن والإرهاب والهجرة غير النظامية.
وتصف وسائل إعلام مصرية هذه القمة بـ"أنّها تاريخية وغير مسبوقة"، وتجسد مكانة مصر السياسية حاليًّا على الساحة الدولية ودورها المركزى فى المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأنّه من المنتظر أن تضم القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوي الرئاسي، سيطرحون على بساط النقاش التحديات التي تواجه الطرفين، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك ملفات النزاعات، والقضية الفلسطينية.
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