اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وجّهت البريطانية الداعشية شيماء بيجوم استغاثة ثانية إلى سلطات بلادها للتراجع عن إسقاط جنسيتها.
هربت "شيماء" من عائلتها في لندن منذ ثلاث سنوات وتوجّهت إلى سوريا وتزوجت أحد عناصر التنظيم، وهو من أصل هولندي.
"شيماء" وجّهت استغاثة إلى لندن للسماح لها بالعودة، واعترفت بالخطأ الكبير الذي ارتكبته.
لكن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد دافع عن قراره بحرمان البريطانيين الدواعش من العودة خوفًا من عمليات إرهابية.
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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| «الداعشية التائبة».. بريطانية طلبت العودة فأسقطت جنسيتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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