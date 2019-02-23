فيديو| «الداعشية التائبة».. بريطانية طلبت العودة فأسقطت جنسيتها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وجّهت البريطانية الداعشية شيماء بيجوم استغاثة ثانية إلى سلطات بلادها للتراجع عن إسقاط جنسيتها.

هربت "شيماء" من عائلتها في لندن منذ ثلاث سنوات وتوجّهت إلى سوريا وتزوجت أحد عناصر التنظيم، وهو من أصل هولندي.

"شيماء" وجّهت استغاثة إلى لندن للسماح لها بالعودة، واعترفت بالخطأ الكبير الذي ارتكبته.

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لكن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد دافع عن قراره بحرمان البريطانيين الدواعش من العودة خوفًا من عمليات إرهابية.

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