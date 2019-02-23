أبرزها «الشاي والبروكلي».. أطعمة ومشروبات تساعد في الحماية من سرطان القولون

كشفت الإحصائيات أنه خلال العشرين عامًا المنصرمة تزايدت بشكل ملحوظ أعداد المصابين بسرطان القولون في الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا، ويعتبر السرطان ثاني سبب للوفاة حول العالم، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وهناك بعض الأطعمة والمشروبات، التي تساعد في الحماية من سرطان القولون منها كما ذكرها موقع "Authority Nutrition" منها:

- الثوم والبصل:

البصل الأحمر يحتوي على خصائص ومركبات كيميائية تقتل الخلايا السرطانية، وعلى رأسها سرطان القولون والثدي.

- الكركم:

هو من التوابل الواقية من سرطان القولون، فهو يتميز بخواصه المضادة للالتهابات، والتي تمنع نمو الورم. كما أن الكركم يساعد في إعادة بناء الخلايا التالفة، لذا ينصح خبراء التغذية بإضافة الكركم إلى أطباقنا بصفة يومية لما له من فوائد مذهلة مضادة للسرطان.

- الحليب قليل ومنزوع الدسم:

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بالإضافة إلى فوائد الحليب الخاصة بتقوية العظام وتنشيط الذهن، فإن الحليب قليل ومنزوع الدسم يقي من سرطان القولون. فكوب واحد يومياً (250 مل لتر) كفيل بالحماية من سرطان القولون.

- الشاي:

مركبات الشاي تمنع نمو الخلايا السرطانية وتدمرها. وتناول كوب أو اثنين من الشاي يومياً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 30%. والشاي الأخضر أفضل من الشاي الأحمر نظراً لخصائصه المضادة للأكسدة.

- البروكلي:

يعتبر البروكلي والخضروات الصليبية، مثل القرنبيط والكرنب، ذات فوائد فعالة في مقاومة السرطان، لذا ينصح الأطباء بتناول هذه الخضروات بصفة يومية.

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