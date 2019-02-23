"سِن" في مكان غريب يعذب رجل لمدة عامين

عانى رجل دنماركي من حالة مرضية نادرة، حيرت الأطباء لمنذ عامين كاملين، ووفقا لما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الرجل أصيب بانسداد في إحدى فتحتي أنفه، دون معرفة السبب الحقيقي.
وبعد إجراء عدة فحوصات، تم إزالة الورم في عملية جراحية، ليكتشف الأطباء فيما بعد أن خلف ذلك الانسداد، سنًا كاملًا.
وكان الرجل 59 عاما يعاني من نموا غريبا لسن في إحدى فتحتي أنفه، وهو مرض يعرف باسم الأسنان الأنفية المحتبسة، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويحدث هذا المرض نتيجة صدمة نفسية أو مشاكل في النمو، لكن الأطباء لم يتمكنوا من تحديد سبب هذه الحالة.
وانعدمت حاسة الشم من إحدى فتحتي أنف الرجل الذي نما فيه السن.
وبحسب الصحيفة فإن نمو الأسنان في فتحة الأنف أمر نادر الحدوث، وقال الأطباء إنهم عثروا على 23 حالة شبيهة مسجلة في المجلات الطبية بين عامي 1959 و2008.
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