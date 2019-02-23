يتعرض الأطفال للجو البارد ما يتسبب في جفاف بشرتهم، ويقول الدكتور رياض مكرم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة إن هناك خطوات يجب أن تقوم بها الأم، خلال اليوم، لتجنب المشاكل الجلدية لأطفالها، ومن أهمها المواظبة على الرضاعة الطبيعية.
وأضاف أنه على الأم شرب الكثير من المياه والألبان حتى يصل لطفلها من خلال الرضاعة، مع الحذر من تناول الألبان في حالة إصابة الطفل بحساسية الألبان.
وأكد ضرورة تهوية جسم الطفل من آن لآخر مع تجنب استخدام اللوسيون، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، التي تساعد على تلف طبقة الجلد السطحية.
وأكد ضرورة غسل الوجه واليدين مرتين يوميا، مع غسل المفاصل الظاهرة والتأكد من عدم جفافها.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يوضح الطريقة الصحيحة للتعامل مع بشرة الطفل في الطقس البارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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