حماية_المستهلك تحذر المواطنين من الوقوع في فخ بطاقات الائتمان ذات الفائدة الصفرية

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت جمعية حماية المستهلك، المواطنين والمقيمين من الوقوع في فخ بطاقات الائتمان ذات الفائدة الصفرية، مسلطةً الضوء على ما ذكره مصرفيون بريطانيون في هذا الشأن، ووصفهم إياها بأنها “قنبلة موقوتة”؛ لأنها معاملات تعتبر ذات مخاطرة عالية.
وقدمت حماية المستهلك إرشادات حذرت فيها الجهات المغرضة بشأن المغالاة في أرباحها المتوقعة من إصدار بطاقات الائتمان ذات العائدة الصفرية، موضحةً أن الفائدة الصفرية هي عروض على البطاقات الائتمانية للمستهلك ليتمكن من امتلاك سلعة، والدفع بأقساط دورية بدون فوائد، لكن إذا تعثر المستهلك في دفع أحد الأقساط فإن الفوائد ترتفع بشكل مبالغ فيه.
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