- 1/3
- 2/3
- 3/3
صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت الجوازات السعودية أن تسجيل “خرج ولم يعد” أصبح آلياً، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة للوافد دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.
وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر “تويتر”: “سيتم تسجيل عبارة خرج ولم يعد لأي وافد أصدر تأشيرة خروج وعودة بشكل آلي، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة”.
وكان فيما سبق يلزم الأمر مراجعة إدارة الجوازات لتسجيل وافد “خرج ولم يعد”.
كانت هذه تفاصيل خبر تعديل جديد بشأن تأشيرات الخروج من #المملكة.. تعرف على التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.