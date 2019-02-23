مستوطنين يهود ينظمون مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالخليل

الخليج - واس

نظم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم ، مسيرة استفزازية جابت شوارع البلدة القديمة في الخليل، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

مصادر محلية وشهود عيان في الخليل، بأن مستوطنين يهود جابوا شوارع البلدة القديمة مرورا بمنطلقة “سوق اللبن” و”القنطرة” وصولا إلى ساحة البلدية، ومن ثم إلى شارع الشهداء، وسط إغلاق كامل لهذه المناطق ، من قبل جنود الاحتلال.