الهلال يتصدر و #النصر يلاحقه و #الاتحاد في رصيده 15 نقطة

الخليج - حسن القبيسي

واصل الهلال صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 52 نقطه بعد أن كسب مضيفه الاتحاد في جده بهدفين دون مقابل ، وفي الرياض أكد النصر عزمه على ملاحقه المتصدر حتى الرمق الآخير حيث كسب ضيفه الفيحاء بهدف من ركة جزاء .

وتراجع الأهلي للمركز الخامس بعد أن خسر لقاءه أمام ضيفه الفتح بهدفين لهدف ، فيما خطف التعاون المرركو الرابع بعد أن كسب الباطن بأربعة أهداف دون مقابل ، وواصل الشباب تمسك بالمركز الثالث بعد أن كسب القادسية بهدف وحيد .وواصل أحد تمسك بالمركز الأخير بعد أن خسر من الوحدة بأربعه أهداف مقابل هدف حيث يمتلك 12 نقطة وقبله الاتحاد ب 15 نقطة وفي المركز الـ14 الفيحاء بـ16 نقطة ، والباطن في المركز الـ13 بـ18 نقطة .

وشهدت الجولة الـ 21 تسجيل 25 هدفاٌ سجل منها 8 أهداف في الشوط الأول ، وخرج الكرت الأصفر 40 مرة ، فيما أشهر الكرت الأحمر مرة واحدة فقط ، واحتسب في هذه الجولة 4 ركلات جزاء .

وبإنتهاء الجولة الـ21 واصل “بافيتيميي جوميس” صدارة هدافي الدوري برصيد 17 هدف ، يليه “ليندر تاوامبا” برصيد 15 هدف ثم كلاُ من “عمر السومة” و عبدالرزاق حمد الله ” برصيد 14 هدف .

ويعتبر هجوم الهلال أقوى هجوم برصيد 53 هدف يلية التعاون ب،46 هدف ، ويعتبر أحد أضف خط هجوم حيث سجل 16 هدف فيما يعتبر الشباب أقوى الفرق دفاعاً حيث تلقى 13 يلية النصر بـ19 ، أما أضعف الفرق دفاعاً فهو احد حيث تلقى 46 هدف يليه الباطن بـ 40 هدف

ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

1- الهلال 52 نقطة

2- النصر 46 نقطة

3- الشباب 40 نقطة

4- التعاون 36 نقطة

5- الأهلي 36 نقطة

6- الوحدة 34 نقطة

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7- الفتح 31 نقطة

8- الفيصلي 30 نقطة

9- الاتفاق 28 نقطة

10- الرائد 24 نقطة

11-القادسية 23 نقطة

12-الحزم 23 نقطة

13-الباطن 18نقطة

14- الفيحاء 16 نقطة

15-الاتحاد 15 نقطة

16-أحد 12 نقطة