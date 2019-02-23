النصر يكسب #الفيحاء ويطارد #الهلال

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الرياض
واصل النصر ملاحقته للمتصدر وحقق فوزاً صعباً ومهماً على ضيفه الفيحاء بهدفٍ دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل هدف النصر هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله من ضربة جزاء عند الدقيقة 68 من عمر المباراة ، وكان حكم المباراة قد احتسب ركلة جزاء للنصر في نهاية الشوط الأول ثم ألغاها بعد رجوعه للفار .
و بهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 46 نقطة في المركز الثاني ليبقي على فارق الـ 6 نقاط من المتصدر الهلال، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة ليبقى في المركز الـ 14 في ترتيب الدوري .
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