الأرصاد تتوقع: #سحب_رعدية ممطرة على 5 مناطق غدًا

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد، حيث توقعت الأرصاد تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، ونجران، وجازان، والباحة، والطائف.

وأكدت الأرصاد أن السماء ستبقى غائمة إلى غائمة جزئيًّا، على غرب وشمال غرب المملكة، في حين يتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على سواحل الخليج العربي.