التحذير من خطأ خطير في التعامل مع مستحضرات التجميل

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من المشاركة في استخدام بعض مستحضرات التجميل، لما في ذلك من خطورة شديدة على الصحة العامة.

وبينت الهيئة في إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بـ”تويتر” أن من بين تلك المستحضرات غير القابلة للمشاركة، العينات التجريبية في المحلات حيث تعد حقل بكتيريا، ويفضل استخدام عينة فردية.

وحذرت الهيئة أيضا من مشاركة مستحضرات تجميل العيون حيث تؤدي إلى الالتهاب، وكذلك يمنع مشاركة العطور التي تلامس اليد بشكل مباشر، وكذلك يمنع مشاركة أحمر الشفاه التي قد تسبب تقرحات.